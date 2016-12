Barack Obama: "Dall'Italia riforme ambiziose"

foto Ap/Lapresse 22:08 - "Ringrazio l'Italia per le riforme ambiziose fatte per rafforzare l'economia". Lo ha detto Barack Obama durante l'incontro con il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. "Il ruolo dell'Italia - ha aggiunto il presidente americano - è stato decisivo nella risoluzione della crisi economica". "Obama e Napolitano sono uniti dagli stessi sforzi a favore della stabilità e della crescita", afferma in una nota Caitlin Hayden, portavoce della Casa Bianca. - "Ringrazio l'Italia per le riforme ambiziose fatte per rafforzare l'economia". Lo ha detto Barack Obama durante l'incontro con il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. "Il ruolo dell'Italia - ha aggiunto il presidente americano - è stato decisivo nella risoluzione della crisi economica". "Obama e Napolitano sono uniti dagli stessi sforzi a favore della stabilità e della crescita", afferma in una nota Caitlin Hayden, portavoce della Casa Bianca.

L'incontro di domani, "sarà per Obama l'opportunità per ringraziare Napolitano per la sua carriera lunga e piena di successi". "I due leader - aggiunge Caitlin Haiden - ribadiranno la stretta amicizia che lega i nostri due Paesi e gli sforzi comuni per promuovere la stabilità, la crescita e la prosperità".



"Il governo italiano sta facendo passi importanti per affrontare le sfide economiche. Sarà importante mantenere il ritmo di queste riforme, in particolare sul ripristino della competitività e la crescita". "L'Italia -sottolinea - ha fatto grandi progressi con il premier Monti, avviando riforme ambiziose per rafforzare l'economia e la crisi dell'euro: sarà importante per il prossimo governo mantenere lo stesso slancio".