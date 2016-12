Politici stressati, clinica psichiatrica a Londra

foto Ansa Correlati Rivolta a Londra, Cameron: "Pronti a bloccare i social network" 16:36 - Depressi, stressati e pressati da troppi impegni: i deputati di Sua Maestà britannica sono sempre più "sull'orlo di una crisi di nervi". Per aiutarli e regalare loro un po' di tranquillità, a Westminster è stato deciso di aprire una clinica psichiatrica. Sono stati gli stessi medici del Parlamento di Londra a consigliarlo dopo che hanno visto aumentare molto rapidamente i casi di ansia e depressione tra i rappresentanti dei cittadini. - Depressi, stressati e pressati da troppi impegni: isono sempre più. Per aiutarli e regalare loro un po' di tranquillità, aè stato deciso di. Sono stati gli stessi medici del Parlamento di Londra a consigliarlo dopo che hanno visto aumentare molto rapidamente itra i rappresentanti dei cittadini.

Sono già stati stanziati fondi per 25mila sterline l'anno, pari a circa 30mila euro, per pagare un'equipe di specialisti dell'ospedale Saint Thomas: saranno i professionisti destinati a seguire giorno per giorno i politici che hanno bisogno di cure "per la mente". La decisione arriva dopo che la Camera dei Comuni ha modificato una legge per la quale perdevano il seggio ai deputati che avevano problemi mentali per un periodo prolungato.



"Non è facile per un deputato andare dal suo medico e parlare di problemi come depressione e ansia", ha detto il laburista Kevan Jones. L'ex sottosegretario alla Difesa, a giugno, aveva rivelato durante un pubblico dibattito di aver sofferto di una forte depressione nel 1996.