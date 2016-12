foto Dal Web

07:07

- Sei uomini sono stati arrestati in Messico per lo stupro di sei turiste spagnole avvenuto ad Acapulco il 4 febbraio. Secondo gli investigatori, gli arrestati hanno confessato e ci sono prove materiali della loro colpevolezza. Uno é stato catturato martedì, gli altri nella notte. I sei avevano fatto irruzione armati e mascherati in una casa al mare affittata dalle spagnole, avevano malmenato i loro 7 amici maschi e avevano violentato le donne.