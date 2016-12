foto Reuters

- Un tibetano, il centesimo dal 2007, si è dato fuoco per protesta contro la politica di Pechino nel territorio. L'uomo, Lobsang Namgyal, di 37 anni, era un monaco del monastero di Kirti, che si trova in un'area a popolazione tibetana della provincia cinese del Sichuan. L'immolazione risale a dieci giorni fa e, secondo il gruppo Free Tibet, il fatto che la notizia si sia diffusa in ritardo indica che "la repressione cinese" si è intensificata.