Carne di cavallo, l'Ue: test Dna in tutti i Paesi

foto Tgcom24 00:55 - La Commissione europea scende in campo per recuperare la fiducia dei consumatori dopo lo scandalo delle lasagne alla carne di cavallo e si appresta a proporre ai 27 Stati membri di effettuare test del Dna su prodotti trasformati a base di carne di manzo. Tra il primo e il 30 marzo dovranno essere effettuati 4mila test: 2.500 negli Stati membri e 1.500 sui cibi importati nell'Ue. - La Commissione europea scende in campo per recuperare la fiducia dei consumatori dopo lo scandalo delle lasagne alla carne di cavallo e si appresta a proporre ai 27 Stati membri di effettuare test del Dna su prodotti trasformati a base di carne di manzo. Tra il primo e il 30 marzo dovranno essere effettuati 4mila test: 2.500 negli Stati membri e 1.500 sui cibi importati nell'Ue.

Considerando il costo del test, 400 euro l'uno, la Commissione è pronta a cofinanziare il 50% della cifra. I test verranno poi protratti per ulteriori 2 mesi e tra le novità messe a punto dalla riunione di crisi tra i ministri di Francia, Gran Bretagna, Romania, Svezia e Irlanda con la Commissione europea c'è anche la proposta che sia 'Europol' a coordinare la lotta alle frode alimentare accentrando in un unico organismo tutti i dati a disposizione nei vari Stati membri.



L'Ue vuole dare così una "risposta collettiva" alla frode delle lasagne alla 'carne di cavallo', iniziando a identificare l'ampiezza del fenomeno che rischia di espandersi a macchia d'olio: dalla Gran Bretagna si è giunti alla Francia e al Lussemburgo che produceva le lasagne messe sotto accusa, dall'Irlanda dove la carne di cavallo è stata scoperta in un hamburger di 'puro' manzo si esamina ora un caso sospetto in Germania. In Belgio poi c'è ormai la certezza che le lasagne al falso sugo 'bolognese' importante dalla Francia sono già state consumate. Una frode legata al fatto che la carne di cavallo costa cinque volte meno di quella di manzo e in questo momento di crisi economica c'è la rincorsa ad abbassare i pressi per attrarre i consumatori alla ricerca del risparmio.