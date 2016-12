foto Ap/Lapresse

01:42

- Il presidente americano, Barack Obama, nel discorso dello Stato dell'Unione annuncerà "proposte per rafforzare crescita dell'economia americana e che non avranno come effetto l'aumento del deficit". Lo anticipa la Casa Bianca. "Il governo deve lavorare per tutti e non solo per alcuni. Bisogna aprire le porte dell'opportunità a tutti. Non importa chi sei, da dove vieni e chi ami", è un altro dei passaggi.