Usa, ex agente barricato in casa

00:08 - Cristopher Dorner, l'ex poliziotto accusato di triplice omicidio e da giorni ricercato in California, si è barricato in una abitazione dopo aver sparato contro i poliziotti di un posto di blocco, ferendone almeno due. La caccia all'uomo è seguita in diretta tv con riprese dagli elicotteri delle principali emittenti.