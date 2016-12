Usa, sparatoria con l'ex agente ricercato Christopher Dorner si è barricato in una casa

foto Afp Correlati Usa, maxi taglia sull'ex agente in fuga 02:02 - California dopo aver ucciso tre persone sarebbe stato coinvolto in una sparatoria avvenuta nella zona in cui nasconde. Christopher Dorner ha sparato dei colpi contro alcuni agenti federali dopo aver svaligiato una casa e aver legato la coppia che vive nell'abitazione. Uno dei due poliziotti è morto in ospedale, riporta il Los Angeles Times. L'ex poliziotto da giorni ricercato indopo aver ucciso tre persone sarebbe stato coinvolto in una sparatoria avvenuta nella zona in cui nasconde.ha sparato dei colpi contro alcuni agenti federali dopo aver svaligiato una casa e aver legato la coppia che vive nell'abitazione. Uno dei due poliziotti è morto in ospedale, riporta il Los Angeles Times.

Dorner è fuggito a bordo del pick up Dodge rubato alla coppia dell'abitazione in cui aveva fatto irruzione. Per precauzione tutte le scuole della zona di Big Bear Lake, nella contea di San Bernardino, sono state sbarrate e messe sotto protezione.



L'ex poliziotto si è poi barricato in un'abitazione, uno chalet sulle montagne nel sud della California. La caccia all'uomo è seguita in diretta tv con riprese dagli elicotteri delle principali emittenti.



In fiamme la casa in cui Dorner si è barricato - La casa in cui si è barricato l'ex poliziotto da giorni ricercato dalla polizia è in fiamme. Le immagini televisive mostrano chiaramente come il fuoco avvolga l'abitazione dove si trova Cristopher Dorner. Non è noto se all'interno vi siano altre persone.