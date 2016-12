Gb, la Regina la donna più potente ma Kate non è in classifica

- Se è noto che in Inghilterra “La Regina regna ma non governa”,riesce comunque a incidere sulla sua nazione al punto da essere “incoronata” come donna più potente del Regno Unito. Almeno in base a una classifica che comprende cento nomi stilata da “Woman's Hour” , programma radiofonico della Bbc.

Alla sovrana in carica, segue. Sul terzo gradino del podio la top manager, a capo della filiale britannica del colosso bancario spagnolo Santander. Nomi che al di sotto della Manica non dicono molto.Per incontrare qualche personaggio familiare bisogna scendere al tredicesimo posto dove si incontra la scrittrice, autrice della saga del maghetto Harry Potter.Ventunesima la cantante, più conosciuta semplicemente come Adele, che era già stata citata tra le donne più influenti del mondo dalla rivista americana Time.Ma bisogna scendere oltre la novantesima posizione, per trovare la chic, novantacinquesima.Penultima posizione, invece, per l'archistarnota in Italia per la sede del Maxxi di Roma.Ma a sconvolgere i commentatori è stata l'esclusione di Kate Middleton. Per i giudici che hanno stilato la classifica, la scelta è motivata dal fatto che si tratta di un personaggio influente ma non potente.Anche se la giornalista Eve Pollard, membro della giuria della Bbc, ha ammesso la presenza di una diatriba interna: "C'è stato un lungo dibattito sulla Duchessa di Cambridge ma alla fine abbiamo optato per non includerla".Pollard ha aggiunto: "La maggior parte delle donne della nostra lista sono state selezionate perché hanno conquistato un ruolo che permette loro di avere un certo controllo, su una politica, una direzione o uno staff".Niente appello, dunque, per Kate nonostante il plotone di suddite disposte a copiarle look, capelli e perfino il naso