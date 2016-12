India, estremisti di destra contro la festa di San Valentino: "Provoca gli stupri"

foto Ap/Lapresse Correlati India, morta la studentessa stuprata da un branco e gettata da un bus in corsa

San Valentino, il giorno degli innamorati che si celebra il 14 febbraio, "può portare ad un aumento di violenze sessuali e incidenti del genere". Lo ha detto un gruppo dell'estrema destra indù. Intanto due autorevoli movimenti di difesa dei diritti umani - Human Rights Watch e Amnesty International - hanno chiesto al Parlamento indiano di "modificare sostanzialmente o sostituire totalmente" il recente decreto legge sulla violenza contro le donne.

Numero di profilattici usato come "termometro" - "Le nuove generazioni di indiani propendono sempre più verso stili di vita occidentali", ha detto Manoj Solanki, responsabile del gruppo Hindu Janajagruti Samiti, sottolineando come "il numero di profilattici ha raggiunto un livello record in questi giorni a Mumbai e nella città di Pune". L'organizzazione intende anche distribuire volantini nelle scuole, stazioni e mercati in cui si avverte degli "effetti perversi della festa di San Valentino".



Ma l'emergenza stupri che sta attraversando il Paese ha indotto il parlamento a varare un decreto. Legge che però non è piaciuta a Human Rights Watch (Hrw) e Amnesty International che hanno chiesto al Parlamento di cambiarla radicalmente. In un comunicato congiunto, le due organizzazioni sostengono che "la legislazione che affronta la violenza sessuale dovrebbe riflettere le considerazioni sui diritti umani e gli standard internazionali". "Finalmente - ha dichiarato Meenakshi Ganguli, direttore di Hrw per l'Asia meridionale - il nuovo decreto riforma le leggi indiane che risalivano all'era coloniale, ma è carente per quanto riguarda protezioni cruciali dei diritti umani e riparazioni per le vittime".



Troppo grave la pena di morte in alcuni casi - La riforma della legislatura sui crimini a sfondo sessuale è diventata una necessità dopo il mortale stupro di un branco di una ragazza su un autobus a New Delhi il 16 dicembre scorso. Secondo le due ong, il decreto "trascura in molti punti gli standard internazionali sui diritti umani. Fallisce - si dice - nel repertoriare l'intero arco delle violenze sessuali con punizioni appropriate in sintonia con la legge internazionale sui diritti umani. Contiene disposizioni vaghe e discriminatorie ed introduce la pena di morte in alcuni casi di stupro".