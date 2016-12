Usa, sparatoria in un tribunale: tre morti

foto Ap/Lapresse Correlati Usa: nuova sparatoria in Delaware 23:21 - E' di tre morti il bilancio dell'ennesima strage causata dall'uso selvaggio delle armi da fuoco negli Stati Uniti. Questa volta è successo in Delaware, dove un uomo è entrato nel tribunale di Wilmington, nella contea di New Castle, e ha aperto il fuoco uccidendo due donne. Nello scontro a fuoco due agenti della sicurezza sono rimasti feriti. Morto, non è chiaro se sia stato ucciso o si sia suicidato, anche il killer. - E' di tre morti il bilancio dell'ennesima strage causata dall'uso selvaggio delle armi da fuoco negli Stati Uniti. Questa volta è successo in Delaware, dove un uomo è entrato nel tribunale di Wilmington, nella contea di New Castle, e ha aperto il fuoco uccidendo due donne. Nello scontro a fuoco due agenti della sicurezza sono rimasti feriti. Morto, non è chiaro se sia stato ucciso o si sia suicidato, anche il killer.

A sparare è stato David T. Matusiewicz, un ex optometrista di 45 anni già finito in carcere per frode bancaria e per aver rapito i suoi tre figli nel 2007. Il killer si sarebbe recato in tribunale perché doveva partecipare ad un'udienza per il mantenimento dei figli, e non appena entrato nella sala all'ingresso della corte della contea di New Castle, avrebbe iniziato a sparare all'impazzata. Sul luogo della strage sono accorse immediatamente decine di auto della polizia, che hanno bloccato l'intera zona ed evacuato il palazzo di giustizia.



Secondo quanto riferito dal sindaco di Wilmington, Dennis Williams, una delle due persone uccise sarebbe l'ex moglie dell'assassino, ma la polizia ha detto che per il momento non può confermare se vi siano membri della famiglia coinvolti. "E' successo tutto così in fretta", ha raccontato Jose Beltran, 53 anni, impiegato del tribunale. L'uomo ha spiegato che stava entrando nell'edificio per iniziare il suo turno di lavoro, quando ha sentito due colpi di arma da fuoco, e ha visto diverse persone che si gettavano a terra urlando. A quel punto ha iniziato a correre, e mentre si allontanava ha udito almeno altri tre colpi.