foto Ap/Lapresse

22:45

- L'Iran si è avvicinato ulteriormente alla "linea rossa" del punto di non ritorno verso la realizzazione di un'arma nucleare, anche se "non l'ha ancora superata". Lo ha detto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, rinnovando l'allarme dello Stato ebraico. "Gli iraniani non hanno ancora superato la linea rossa, ma hanno ridotto il tempo che occorrerà loro per farlo", ha avvertito incontrando una delegazione di leader della comunità ebraica Usa.