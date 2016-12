foto Ap/Lapresse

19:34

- "A nome degli americani in tutto il mondo, io e Michelle desideriamo rivolgere il nostro apprezzamento e la nostra preghiera per Sua Santità Papa Benedetto XVI". Così il presidente Barack Obama ha commentato la decisione di abdicare presa dal pontefice. "La Chiesa - ha aggiunto - svolge un ruolo fondamentale negli Stati Uniti e nel mondo. Mi auguro tutto il bene possibile per coloro che presto si riuniranno per scegliere il futuro Papa".