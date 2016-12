Usa, a bimba riconosciuti tre genitori

foto Ap/Lapresse 10:07 - Emma, una bambina di due anni nata a Miami, sul suo certificato di nascita ha tre genitori: la coppia di donne che la sta allevando e il padre biologico, un giovane gay single originario di Cagliari. Lo ha stabilito un giudice della Florida dando così il benestare legale ad un nuovo tipo di famiglia. Le due madri hanno la potestà della piccola e lui il diritto di visita due volte la settimana. Insieme stanno progettando le vacanze in Sardegna. - Emma, una bambina di due anni nata a Miami, sul suo certificato di nascita ha tre genitori: la coppia di donne che la sta allevando e il padre biologico, un giovane gay single originario di Cagliari. Lo ha stabilito un giudice della Florida dando così il benestare legale ad un nuovo tipo di famiglia. Le due madri hanno la potestà della piccola e lui il diritto di visita due volte la settimana. Insieme stanno progettando le vacanze in Sardegna.

Protagonisti della vicenda sono due italo-americane - Maria Italiano, 42 anni e Cher Filippazzo, 37 anni - e Massimiliano Gerina, 35 anni, cagliaritano trasferitosi a Miami 8 anni fa. Le due donne, sposate regolarmente, desiderano avere un figlio e dopo numerosi tentativi falliti chiedono a lui, il proprio parrucchiere, di donare il suo seme. Lui accetta ma poi, quando è ora di firmare la rinuncia ad ogni diritto sulla nascitura, si sente tradito e si rifiuta. Gerina ha vissuto una triste esperienza familiare ed è cresciuto senza il padre che ha lasciato la famiglia quando lui aveva 9 anni. Non se la sente di far vivere la stessa situazione alla figlia. Così inizia una battaglia legale, che si conclude però col lieto fine: l'accordo tra le parti e la sentenza che sancisce l'intesa e una nuova forma di famiglia.



Massimiliano esulta e nota la differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia dove la legge non riconosce le coppie omosessuali e dove la mentalità è molto diversa. Come tutti i padri è innamorato della sua bambina e, a chi gli chiede se tre genitori non siano troppi, risponde che più persone possono amare i bambini, meglio è per loro.