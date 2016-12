foto Ansa

08:28

- Secondo alcuni media Usa, tra i quali il "New York Times", la battaglia per Damasco, ribattezzata dai ribelli siriani la "battaglia dell'apocalisse", ha segnato domenica uno dei momenti più intensi dall'offensiva contro la capitale da luglio. Gli scontri si concentrano lungo l'autostrada che porta a nord, ma non risparmiano il centro della città, dove è esplosa un'autobomba e un kamikaze si è fatto saltare in aria nel sobborgo di Rouken al-Deen.