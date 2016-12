foto Ap/Lapresse

06:51

- Il governo sudanese ha firmato in Qatar un accordo per il cessate il fuoco con il Justice and equality movement (Jem), uno dei principali gruppi ribelli del Darfur, in un nuovo tentativo di porre fine al decennale conflitto nell'ovest del Sudan. Lo rende noto l'agenzia di stampa ufficiale qatariota Qna.