foto Ansa

18:57

- Almeno venti persone sono morte in una ressa alla stazione di Allahabad, nello stato indiano settentrionale dello Uttar Pradesh, come riferisce la Cnn citando fonti ufficiali. Nella località, sulle rive del Gange, si stanno radunando milioni di pellegrini per partecipare al popolare megaraduno religioso del Kumbh Mela.