foto Ap/Lapresse

17:35

- Due pellegrini sono morti oggi in una ressa che si è creata al mega raduno religioso del "Kumbh Mela" (oltre 30 milioni di persone) in corso sulle rive del Gange ad Allahabad, nello stato indiano settentrionale dell'Uttar Pradesh. Lo riferisce l'agenzia Pti. Le vittime sono un anziano e una donna che sono stati schiacciati dall'enorme folla che si accalcava per raggiungere le sponde dove si svolgono i riti.