foto Ap/Lapresse

08:59

- Il generale dei Marine Josef Dunford ha assunto il comando dell'Isaf, le forze Nato in Afghanistan, prendendo il posto del generale John Allen, futuro comandante supremo delle Forze Nato in Belgio, una volta ottenuto il via libera del Senato Usa. Lo ha annunciato su Twitter il segretario dell'Alleanza Atlantica Anders Fogh Rasmussen, affermandosi entusiasta di "poter lavorare al suo fianco".