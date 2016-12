Spari a New Orleans: quattro feriti, uno è grave

foto Ansa 16:24 - Sparatoria a Bourbon Street, la principale via del quartiere francese, l'epicentro del carnevale di New Orleans, in Louisiana: un primo bilancio parla di quattro feriti, di cui uno grave. La dinamica dei fatti non è chiara. Un testimone racconta di avere visto ad un certo momento gente che scappava urlando che qualcuno stava sparando. - Sparatoria a Bourbon Street, la principale via del quartiere francese, l'epicentro del carnevale di New Orleans, in Louisiana: un primo bilancio parla di quattro feriti, di cui uno grave. La dinamica dei fatti non è chiara. Un testimone racconta di avere visto ad un certo momento gente che scappava urlando che qualcuno stava sparando.

L'episodio si è verificato nella strada famosa per i bar e gli strip club, mentre centinaia di persone in costume festeggiavano in attesa del "Mardi Gras". Il bilancio è di quattro persone ferite, due uomini e due donne, In particolare uno degli uomini è in condizioni critiche, per essere stato colpito al bacino e alla coscia.



Secondo la ricostruzione della polizia, sono stati uditi quattro spari, poi urla e un fuggi fuggi della folla che si accalcava in preda al panico. Probabilmente, alla base della sparatoria un litigio almeno come mostra un video girato da un passante e poi consegnato alle forze dell'ordine. Nelle immagini si vedono due uomini che vanno via, durante una discussione, per poi ritornare con un terzo uomo. Poco dopo, si sono uditi i colpi di pistola. Nonostante il restyling per il Super Bowl che si è svolto lo scorso tre febbraio e la rinascita dopo l'uragano Katrina, la piaga del crimine non sembra voler abbandonare 'Big Easy', come viene soprannominata New Orleans. Secondo quanto scrive Npr News, la citta' ha il piu' alto tasso di omicidi pro-capite nel Paese. La maggior parte degli omicidi e' concentrata nei quartieri piu' poveri come, Central City.