Spazio, Curiosity buca la superficie di Marte

foto Reuters Correlati Marte, Curiosity buca la superficie 06:29 - La sonda spaziale Curiosity ha bucato per la prima volta la superficie di Marte. Lo ha reso noto la Nasa che ha anche pubblicato le straordinarie immagini. Il foto delle dimensioni di 1,6 centimetri di diametro e profondo 6,4 cm permetterà l'analisi delle rocce e poter rispondere così il dilemma degli scienziati sulla presenza, nel passato, di acqua sul pianeta. Se così fosse potrebbe prendere ancora più piede l'ipotesi di una vita su Marte. - La sonda spaziale Curiosity ha bucato per la prima volta la superficie di Marte. Lo ha reso noto la Nasa che ha anche pubblicato le straordinarie immagini. Il foto delle dimensioni di 1,6 centimetri di diametro e profondo 6,4 cm permetterà l'analisi delle rocce e poter rispondere così il dilemma degli scienziati sulla presenza, nel passato, di acqua sul pianeta. Se così fosse potrebbe prendere ancora più piede l'ipotesi di una vita su Marte.

Con un tweet la Nasa ha comunicato la straordinaria notizia: "Primo foro su Marte per raccogliere campioni di roccia, un successo". Il rover Curiosity, atterrato sul Pianeta Rosso il 6 agosto del 2012, ha raschiato e macinato alcune rocce che ha trovato durante il suo passaggio ma non aveva ancora mai utilizzato il trapano a sua disposizione.



Venerdì è cominciato l'esperimento di foratura. Gli scienziati sono ansiosi di poter scoprire cosa c'è sotto la superficie di Marte per poter dare una risposta certa alle loro supposizioni: c'è stata davvero l'acqua? Se la risposta fosse positiva allora anche la vita, in una forma primordiale, avrebbe anche potuto essersi sviluppata nella notte dei tempi.