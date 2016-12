foto Ansa

01:36

- Il forte terremoto che ha scosso la Colombia non ha causato morti, ma ha causato il ferimento di otto persone e danni consistenti in 17 comuni del Paese. Lo ha annunciato il direttore dell'Unità per la gestione dei rischi, Carlos Marquez. I problemi principali si sono registrati nella regione di Narino, nel sudovest della Colombia, al confine con l'Ecuador, dove si trovava l'epicentro della scossa di magnitudo 6.9.