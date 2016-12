foto Ap/Lapresse

- Un autobus sul quale viaggiavano alcuni tifosi di una squadra di calcio è precipitato in un burrone finendo su una fabbrica tessile nella provincia di Tomè, in Cile. Nell'impatto, secondo quanto riferiscono i media locali, sono morte 15 persone e 20 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. I tifosi dell'O'Higgins di Rancagua rientravano da Talcahuano dove la loro squadra aveva appena battuto per 2 a 0 il Huachipato.