foto Reuters

07:34

- La tomba di Chokri Belaid, nel cimitero di Djellaz, a Tunisi, è, da venerdì sera, sotto la protezione della Gendarmeria per timori che qualcuno tenti di profanarla. Lo hanno rivelato fonti della Difesa, da cui la Gendarmeria dipende, che non hanno reso noto in base a quali elementi è stato deciso di presidiare la tomba.