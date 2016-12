Usa, nove morti per la tempesta di neve

- E' di 9 morti il bilancio di "Nemo", la tempesta di neve che ha colpito il nordest degli Usa e la zona orientale del Canada. 5 le vittime in Connecticut, 2 in Canada, 1 a New York e 1 in Massachusetts - un 14enne morto a causa dei fumi di scarico dell'auto dove aveva cercato riparo. IIl "peggio è passato", affermano le autorità. L'allerta maltempo è stata ritirata in alcuni Stati e gli aeroporti di Boston e del Connecticut dovrebbero riaprire oggi.

Tra le vittime c'è anche un 74enne investito da un'auto: la donna che era al volante ha perso il controllo della vettura e non è riuscita ad evitare l'anziano. Intanto, sono salite a 650.000 le persone che patiscono black out elettrici nel Paese. Cuomo, nel corso di una conferenza stampa, ha messo in evidenza come la tempesta causerà problemi ma i cittadini dello stato di New York hanno di recente vissuto momenti anche peggiori. "E' una tempesta seria ma abbiamo da poco superato - afferma - un uragano terribile come Sandy. Non prevediamo nulla del genere".



Bambino muore intossicato in auto - Un bimbo di 11 anni è morto a Boston, avvelenato dal monossido di carbonio dei gas di scarico dell'auto di suo padre. L'auto era rimasta bloccata dalla neve e suo padre stava tentando di liberarla. Colto dal freddo il bambino è allora entrato nell'abitacolo, mentre il padre continuava a spalare la neve. Secondo quanto ha riferito un portavoce dei pompieri di Boston, il motore dell'auto era acceso, per far funzionare il riscaldamento e la neve attorno al tubo di scappamento ha fatto si che i gas di scarico finissero nell'abitacolo.



Vittime anche in Canada - Anche il Canada patisce l'impatto della mega tempesta che sta flagellando il nordest degli Usa: sono già 3 i morti collegati al maltempo. Le vittime nel sud dell'Ontario: una ottantenne deceduta mentre spalava il vialetto di casa e altre due persone che hanno perso la vita in uno dei numerosi incidenti stradali di queste ore. Intanto, in Usa, dove gli esperti prevedono che la tempesta proseguirà fino a lunedì, i black out elettrici hanno costretto allo spegnimento della centrale nucleare Pilgrim, in Massachusetts.

Area di Boston, evacuazione al via - Con l'arrivo dell'alta marea, le autorita' dell'aerea di Boston stanno esortando la popolazione di aree costiere ad abbandonare le case, a causa di un rischio crescente di inondazioni attese sulla scia della tempesta di neve che si e' abbattuta sul Nord-Est degli Stati Uniti. Secondo fonti locali, la polizia sta aiutando la gente ad evacuare diverse zone, mentre le onde al di fuori della baia di Boston hanno superato i sette metri e mezzo di altezza. Rifugi sono stati allestiti a Sandwich, South Yarmouth, Eastham e Falmouth.

New York, centinaia bloccati in autostrada - Centinaia di automobili sono rimaste bloccate sulla Long Island Expressway, nel sud dello Stato di New York, a causa della 'Monster blizzard' che si e' abbattuta sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere la polizia locale, secondo cui le vetture hanno iniziato a rimanere bloccate ieri pomeriggio, con il peggioramento delle condizioni meteo per l'arrivo di Nemo. Le autorita' sono al lavoro per permettere agli automobilisti di mettersi al sicuro. Per il momento non sono segnalati feriti