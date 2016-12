foto Afp

01:59

- Il 33enne Igor Tudjman, nipote del defunto presidente nazionalista croato Franjo Tudjman, è stato arrestato in Serbia assieme alla fidanzata 27enne con l'accusa di rapina. I due avevano concordato un appuntamento con un uomo per fare sesso in tre; invece l'hanno drogato rapinandolo. Tudjman e la fidanzata hanno quindi cercato di fuggire in Croazia con il fuoristrada della vittima, ma sono stati raggiunti e bloccati.