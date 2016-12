foto Ap/Lapresse

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato lo stato d'emergenza per la forte tempesta di neve attesa sulla città. Ma ha chiarito che, pur essendo una "tempesta seria", la grande Mela ha superato "un uragano terribile come Sandy, e ora non prevediamo nulla del genere". Intanto, però, il trasporto aereo di New York è bloccato: tutti i voli sono sospesi, anche se gli scali sono tecnicamente aperti.