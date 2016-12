foto Ap/Lapresse

- Un anarchico americano che voleva compiere un attentato davanti a una sede californiana della Bank of America in California è stato bloccato dall'Fbi. La sua auto, parcheggiata in strada, era imbottita di esplosivo, che però era disinnescato. Matthew Aaron Llaneza, 28 anni, è stato incastrato da un "infiltrato", che gli ha fatto credere di essere collegato ai talebani e ad alcuni gruppi legati al terrorismo islamico.