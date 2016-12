foto Ap/Lapresse

- Samuel Mullet, vescovo miliardario di una setta Amish americana, è stato condannato a Cleveland a 15 anni di carcere per incitamento all'odio, aggressione e occultamento di prove. Condanne minori, fra uno e sette anni di reclusione, per altri 15 membri della setta. Mullet, secondo le indagini, avrebbe anche avuto rapporti sessuali con donne sposate per "pulirle dal demonio".