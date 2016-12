foto Ap/Lapresse

21:24

- Se l'Iran arriverà ai colloqui sul nucleare con l'intenzione di affrontare "la vera sostanza" del problema, la comunità internazionale è pronta: lo garantisce il neo-segretario di Stato Usa, John Kerry. La ripresa dei negoziati sul dossier nucleare iraniano tra Teheran e il gruppo dei 5+1 è in programma per il 26 febbraio in Kazakistan.