foto Ap/Lapresse

16:25

- Il presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, si dice "scettico che la proposta attuale sul bilancio Ue possa trovare la maggioranza nel Parlamento europeo" e aggiunge che "è ovvio che prevedendo una spesa di 970 miliardi non se ne possono mettere a disposizione 908". In visita a un rifugio Caritas a Milano, a chi gli chiede se una vittoria di Berlusconi creerebbe problemi all'Italia, risponde: "Non si possono discutere questioni teoretiche".