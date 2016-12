foto Ansa

16:03

- Almeno 10 persone sono morte e 22 sono rimaste ferite nell'esplosione in un mercato nel distretto tribale di Orakzai Inferiore, nel Nord Ovest del Pakistan. La deflagrazione è stata provocata da una bomba piazzata in un negozio del capoluogo di Kalaya. Nel mirino degli attentatori ci sarebbero stati alcuni esponenti di una milizia anti talebana. Ma, per altre fonti, l'obiettivo sarebbe stato un negozio di dvd e di musica, proibiti dai talebani.