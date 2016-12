Scontri in Tunisia, sale la tensione

Cresce la tensione in Tunisia nel giorno dei funerali di Chokri Belaid, leader dell'opposizione laica ucciso sabato. Il palazzo del governatore di Jendouba è stato preso d'assalto da centinaia di persone, anche se gli organizzatori della manifestazione, dei pacifisti, hanno tentato di impedire l'irruzione della folla. In punti diversi della città sono segnalati scontri. Intanto la polizia ha respinto un attacco a una caserma fuori Tunisi.

21:05 Timore di profanazioni, presidiata la tomba di Belaid

La tomba di Chokri Belaid, nel cimitero di Djellaz, a Tunisi, è stata posta sotto la protezione della gendarmeria per timori che qualcuno tenti di profanarla. Lo hanno rivelato fonti della Difesa, da cui la gendarmeria dipende, senza però spiegare in base a quali elementi è stato deciso di presidiare la tomba.

17:40 Jebali: prossimo governo quasi pronto

Il primo ministro tunisino, Hamadi Jebali, nonostante l'opposizione del suo partito, Ennahda, ha ribadito la sua intenzione di sciogliere il governo che guida, per vararne un altro composto di soli tecnici. ''Non passerò - ha detto alla Tap - per l'Assemblea costituente per il voto. La composizione del governo (il prossimo, ndr) è quasi pronta''.

16:18 Oltre un milione di persone al funerale del leader tunisino

Nel cimitero di Djellaz, per il funerale del leader dell'opposizione Chokri Belaid, ci sarebbero oltre un milione di persone. La stima, secondo Nessma Tv, è del Ministero dell'Interno tunisino.

15:45 Belaid, migliaia di persone al cimitero

Sono alcune decine di migliaia le persone che si trovano, in queste ore nel cimitero di Djellaz e che, cercando di avvicinarsi quanto più possibile al feretro di Belaid, lo hanno di fatto bloccato. Molti di loro gridano slogan, altri, con le dita, fanno il segno della vittoria. Uomini dell'esercito stanno tentando di aprire la strada al camion scoperto con la bara per fargli raggiungere la zona dell'inumazione, ma la gente continua ad arrivare creando un muro umano davanti all'automezzo.

15:14 Feretro Belaid al cimitero tra i fumogeni

Il camion scoperto dell'Esercito con il feretro di Chokri Belaid ha appena fatto ingresso nel cimitero di Djellaz, in un clima surreale: l'interno del cimitero è invaso dal fumo dei lacrimogeni, conseguenza della battaglia che la polizia ha ingaggiato con decine di vandali che hanno depredato e incendiato diverse vetture.

14:56 Tunisi, manifestanti inneggiano a capo forze armate

In centinaia tra i manifestanti che partecipano, a Tunisi, alle manifestazioni in ricordo di Chokri Belaid, oltre al nome della vittima stanno scandendo quello del generale Rachid Ammar, capo di tutte le forze armate tunisine, chiedendogli di intervenire. Ammar è famosissimo in Tunisia per essersi opposto alla richiesta di Ben Ali di schierare l'esercito contro chi chiedeva la caduta della dittatura.

14:44 Manifestanti tentano di incendiare una caserma

Il posto di polizia di Hammam-Lif (una municipalità del governatorato di Ben Arous, non distante da Tunisi) è stato attaccato da un gruppo di persone che ha tentato di incendiarlo. Le forze di polizia, intervenute in modo massiccio, hanno sventato l'assalto. Secondo alcuni testimoni, ma la notizia non ha conferma, la polizia ha sparato per respingere l'attacco.

14:35 Negozi saccheggiati a Jendouba

Tra le centinaia di persone che hanno manifestato per ricordare Chokri Belaid si sono infiltrate decine di giovani, che approfittando dalla confusione, hanno attaccato dei negozi tentando di saccheggiarli. Testimoni citati dalle radio locali sostengono che i giovani, dopo essere stati respinti dalla polizia, si stanno organizzando con l'obiettivo di bloccare le strade della città. Alcune persone, che hanno avuto dei malori per il fitto fumo dei lacrimogeni, hanno raggiunto l'ospedale per le prime cure.

Ultimo aggiornamento 21:05