Uruguay: il governo mette in dubbio il furto subito da Lapo Elkann e la ex compagna Goga

- L’incredibile furto di cui sarebbero stati vittime Lapo Elkann e la sua ex compagna Gaukhar Ashkenazi nella località turistica di Punta del Este potrebbe non essere mai avvenuto.“Un episodio che in realtà non è mai stato confermato e sul quale sussistono davvero moltissimi dubbi”, ha dichiarato il ministro degli Interni uruguayano, Eduardo Bonomi.

Durante un’interpellanza parlamentare, Bonomi -rispondendo a domande dell'opposizione sulla serie di reati che hanno segnato l'estate australe,- ha accusato la stampa di generare “allarme pubblico” senza veri motivi, e ha citato il caso del furto denunciato proprio da Elkann ed Ashkenazi.

Il ministro ha approfondito la questione, aggiungendo che i gioielli di cui Ashkenazi ha denunciato il furto, per un valore di oltre 3 milioni di euro ''non sono mai stati registrati né dallo scanner dell'aeroporto di Barajas ,da dove era partita la coppia, né da quello di Carrasco'', nella capitale uruguayana. Ma Bonomo si è lanciato anche in supposizioni precise, suggerendo che con la sua denuncia la milionaria kazaka ''forse voleva che il caso diventasse una notizia con internazionale'' e ''forse quello che volevano era farsi rimborsare dall'assicurazione''.

Elkann e Ashkenazi sono arrivati in Uruguay negli ultimi giorni del 2012, per trascorrere il Capodanno nella lussuosa villa ''Vientos del Este'' di proprietà di Paola Marzotto: il furto denunciato sarebbe avvenuto nella notte fra il 29 e il 30 dicembre, mentre la coppia cenava nella stessa villa insieme ad altre persone. Secondo le informazioni diffuse allora dalla stampa locale, Ashkenazi ha detto alla polizia di aver collocato i gioielli in un cofanetto incastrato nel muro della sua stanza, e che il personale di servizio della villa aveva assistito alla scena. Oltre ai gioielli, la coppia aveva denunciato anche il furto di 25 mila euro in contanti, per i quali Elkann sarebbe stato anche multato.

Insomma una vacanza davvero sfortunata per Lapo e Ashkenazi, che oltretutto pare si siano separati proprio dopo “l’avventuroso” soggiorno a Punta del Este