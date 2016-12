Tunisia, pronti per il passaggio di poteri

foto Afp Correlati Saccheggi a Sfax: 200 arresti

Tunisia, disordini e proteste in molte città 11:04 - La presidenza della Repubblica tunisina si sta preparando a seguire l'eventuale passaggio di poteri dall'attuale al nuovo governo. Nonostante infatti a oggi né il primo ministro, Hamadi Jebali, né i membri del suo esecutivo abbiano presentato le dimissioni, il presidente Moncef Marzouki deve seguire tutti i passaggi contenuti del decreto legge che regola il trasferimento dei poteri.

Il portavoce del presidente della Repubblica tunisina ha voluto spiegare che la procedura seguita da Jebali (che ha annunciato lo scioglimento dell'esecutivo e la costituzione di un altro) è stata irrituale, non avendo in particolare, tenuto conto che l'incarico per la formazione di un governo non può che essere conferito dal Capo dello Stato e non invece, per come fatto da Jebali, con un meccanismo di auto-attribuzione.



Sono iniziate con la recita della Preghiera dei Morti (versetti del Corano usati solo per le onoranze funebri) da parte di un imam le cerimonie dei funerali di Chokri Belaid. Davanti la Casa della Cultura di Djebel Jelloud, cui Belaid era molto legato, si sono riunite migliaia di persone per rendere omaggio allo scomparso. Si temono nuovi scontri. A Djebel Jelloud alla periferia sud di Tunisi abitano ancora i genitori di Belaid.



Le proteste si trasformano in saccheggi - Sono proseguiti nella notte, in molti centri della Tunisia, i disordini legati, almeno inizialmente, alle proteste per la morte di Chokri Belaid, ma poi trasformatisi in saccheggi. Nella città di Sfax, interessata da violentissimi moti di piazza ai quali hanno partecipato alcune migliaia di persone e culminati con un assalto al governatorato, la polizia e le altre forze di sicurezza intervenute hanno arrestato circa 200 persone, la maggior parte delle quali tra i 15 e i 25 anni, sorprese a saccheggiare negozi o a compiere atti di vandalismo.