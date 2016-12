Maddie, test del DNA su bimba sosia

foto Ansa Correlati Scotland Yard diffonde la ricostruzione digitale del viso di Madeleine McCann

Ibiza, avvistata una bimba: è Maddie? 11:26 - Il caso di Madelaine McCann, scomparsa a 4 anni nel 2007 da una località balneare portoghese dove era in vacanza con la famiglia, potrebbe essere a una svolta. In Nuova Zelanda è stata trovata una bambina che le assomiglia come una goccia d'acqua e che ha persino (caso rarissimo) il suo stesso difetto all'iride. La polizia locale esclude che si tratti di Maddie. Ma, per fugare ogni dubbio, Scotland Yard ha richiesto un campione di DNA.

Mentre la famiglia continua a sperare, le autorità neozelandesi tuttavia puntualizzano che l'analisi del DNA servirà solamente a confermare la loro ipotesi: che la bambina di Queenstown non sia Maddie. Anche Scotland Yard procede con molta cautela e, in una nota, fa sapere che "non si tratta di un filone di indagine, ma di una richiesta fatta per confermare quanto dichiara la polizia della Nuova Zelanda".



Negli anni si sono succedute decine di segnalazioni di persone che credevano di aver riconosciuto Maddie. Ma tutte si sono rivelate buchi nell'acqua. In quest'ultimo caso, i genitori di Madeleine, Kate e Gerry McCann, che non si rassegnano e continuano a cercare, hanno deciso di tacere e aspettare l'esito del test.