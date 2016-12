California, è caccia a ex poliziotto killer

foto Ap/Lapresse Correlati Usa, caccia al killer dei poliziotti 11:45 - E' quasi coprifuoco a Big Bear e in altre località montane vicino a Los Angeles, in California, dove 125 agenti stanno dando la caccia casa per casa ad un loro ex collega che ha già ucciso tre persone e minaccia di farne fuori almeno altre 12. L'uomo, Christopher Jordan Dorner, afferma di agire per vendetta, dopo essere stato espulso dalla polizia nel 2008. Afroamericano di 120 kg, è armato ed "estremamente pericoloso". - E' quasi coprifuoco a Big Bear e in altre località montane vicino a Los Angeles, in California, dove 125 agenti stanno dando la caccia casa per casa ad un loro ex collega che ha già ucciso tre persone e minaccia di farne fuori almeno altre 12. L'uomo, Christopher Jordan Dorner, afferma di agire per vendetta, dopo essere stato espulso dalla polizia nel 2008. Afroamericano di 120 kg, è armato ed "estremamente pericoloso".

La follia di Christopher Jordan Dorner è cominciata domenica, quando l'uomo ha freddato due persone, Monica Quan e il suo fidanzato Keith Lawrence, in automobile in un parcheggio di Irvine. Molto probabilmente una "vendetta trasversale", poiché Monica era figlia di Randy Quan, un capitano della Lapd (la polizia di Los Angeles),che Dorner, 33 anni, già riservista della marina, considera responsabile della propria espulsione dai ranghi delle forze dell'ordine, avvenuta nel 2008. Poi il suo disegno omicida è proseguito ieri con i proiettili esplosi contro una pattuglia della polizia a Riverside, dove ha ucciso un agente e ne ha ferito gravemente un altro.



Dorner ha dato una spiegazione dei suoi gesti su Facebook: "Non ho mai avuto la possibilità di avere una famiglia tutta mia, e ora liquido le vostre", ha scritto, secondo quanto riferiscono i media locali. Poi ha citato i nomi di almeno 12 possibili obiettivi con i loro familiari. "La vostra mancanza di etica e le vostre cospirazioni per colpire per le persone giuste sono finite", ha avvertito minaccioso.



Adesso "potrebbe essere ovunque", ha detto lo sceriffo della contea di San Bernardino, John McMahon, invitando la popolazione della zona a restare chiusa in casa.