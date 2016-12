foto Ap/Lapresse

02:00

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha condannato fermamente l'assassinio del leader dell'opposizione tunisina, Chokri Belaid. In una nota Ban ha sottolineato come vi siano stati progressi nella transizione del Paese, ma resti "ancora molto da fare per quanto riguarda il processo costituzionale e per soddisfare le esigenze della popolazione". "La transizione democratica - ha affermato - non deve essere ostacolata da atti di violenza".