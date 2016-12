foto Afp

- Nei violenti scontri tra manifestanti e polizia avvenuti questa mattina a Gafsa, capoluogo del distretto minerario della Tunisia, un ragazzo sarebbe rimasto ucciso. Mancano conferme ufficiali: l'unico media a riportare la notizia è la radio Mosaique. La tensione resta alta in tutto il Paese, dove sono in corso diverse manifestazioni per protestare contro l'uccisione del leader dell'opposizione Chokri Belaid.