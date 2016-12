Tunisia, disordini e proteste in molte città Gafsa, negli scontri muore un ragazzo

Violenti disordini anche a Jendouba, dove i dimostranti hanno fatto irruzione del governatorato dopo una marcia per Belaid.- Mentre il Paese sprofonda nel caos con, le opposizioni vanno verso le dimissioni di massa dall'Assemblea costituente. Intanto su alcunitunisini sono comparse frasi che inneggiano all'uccisione di Chokri Belaid, l'esponente del Fronte popolare d'opposizione assassinato poco dopo essere uscito di casa.- Decine di manifestanti, che avevano protestato contro l'uccisione di Chokri Belaid, hanno fattodi Jendouba, senza comunque compiere atti di violenza. Nella città si era svolta, in mattina, una marcia a carattere regionale, indetta dall'Ugtt, il maggiore sindacato tunisino, per ricordare Belaid.- Anche a Gafsa, capoluogo del distretto minerario della Tunisia, ci sono statitra dimostranti e polizia. Gli agenti hanno effettuato un fitto lancio di granate lacrimogene per rispondere dopo che, dalla folla, erano state scagliate delle bottiglie incendiarie. La sede di Siliana di Ennahda è stata presa d'assalto ed incendiata da una folla inferocita.- Il partito al governo in Tunisia, Ennhada, ha respinto la proposta del premier Hamadi Jebali di sciogliere l'esecutivo e di sostituirlo con una piccola compagine di tecnici. La decisione di far nascere unera stata presa dal premier dopo l'uccisione di Chokri Belaid, leader dell'opposizione. Ennhada accusa, di fatto, il primo ministro di non avere consultato il partito.- Una forte condanna per l'uccisione di Belaid , è stata espressa dal ministro degli Esteri,. "Siamo profondamente colpiti - ha detto Terzi - dalla scomparsa di Belaid, un simbolo della rivoluzione tunisina, che ha lottato per l'affermazione dei valori di democrazia e libertà, un avvocato dei diritti umani e icona dell'opposizione democratica tunisina. Siamo solidali con le forze democratiche e preoccupati per le azioni di gruppi estremisti e terroristi".