foto Afp

10:46

- Il partito al governo in Tunisia, Ennhada, ha respinto la proposta del premier Hamadi Jebali di sciogliere l'esecutivo e di sostituirlo con una piccola compagine di tecnici. La decisione di far nascere un governo di unità nazionale era stata presa dal premier dopo l'uccisione di Chokri Belaid, leader dell'opposizione. Ennhada accusa, di fatto, il primo ministro di non avere consultato il partito.