foto Ap/Lapresse

02:00

- Il Consiglio nazionale siriano (Cns) ha bollato come inutili le aperture al dialogo da parte di altre componenti dell'opposizione siriana e ha invitato alla battaglia per liberare Damasco. "Chiediamo a tutti i siriani di unirsi all'esercito libero ed evitare dibattiti politici che dividono per concentrare gli sforzi per la liberazione di Damasco", recita un comunicato dei ribelli.