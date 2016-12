foto Afp

21:32

- Sono sempre più volenti gli scontri in Tunisia dopo l'esecuzione del leader dell'opposizione, Chokri Belaid. Nella Capitale, un agente di polizia è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da alcuni sassi lanciati dai dimostranti. L'uomo, Lotfi Alzaar, 46 anni, è morto per le ferite riportate al petto nel corso di una carica della polizia per disperdere i manifestanti. La notizia è stata confermata dal ministero dell'Interno.