Tunisia verso un governo di unità nazionale

Attentato in Tunisia, ucciso il leader dei Patrioti

Tunisia in piazza per la morte di Belaid 20:42 - Nel giorno dei funerali di Chokri Belaid, il leader dell'opposizione tunisina ucciso oggi, il Paese si fermerà per uno sciopero generale. Lo ha annunciato il Partito dei patrioti democratici, di cui Belaid era segretario aggiungendo che le esequie saranno a carattere nazionale. Intanto nel pomeriggio nuovi violenti scontri sono scoppiati a Tunisi. Il primo ministro ha deciso di sciogliere il governo per formare un esecutivo di unità nazionale. - Nel giorno dei funerali di Chokri Belaid, il leader dell'opposizione tunisina ucciso oggi, il Paese si fermerà per uno sciopero generale. Lo ha annunciato il Partito dei patrioti democratici, di cui Belaid era segretario aggiungendo che le esequie saranno a carattere nazionale. Intanto nel pomeriggio nuovi violenti scontri sono scoppiati a Tunisi. Il primo ministro ha deciso di sciogliere il governo per formare un esecutivo di unità nazionale.

Un agente ucciso negli scontri - I disordini davanti al ministero dell'Interno, su avenue Boughiba, si sono spostati nelle strade vicine. Sulla zona resta il fumo acre delle decine di lacrimogeni, che le forze di sicurezza continuano a lanciare per disperdere i manifestanti. Molti di loro sono giovanissimi e lanciano sassi verso gli agenti rimandando indietro le granate lacrimogene. Nei disordini un poliziotto di 46 anni è morto dopo essere stato colpito con alcuni sassi.



La polizia difende il presidente - Un imponente dispositivo di sicurezza è stato approntato, nelle prime ore del pomeriggio, a protezione della sede centrale del partito governativo Ennahda, nel quartiere Montplaisir della capitale. Stesse precauzioni sono state adottate a protezione della casa di Rached Gannouchi, presidente di Ennahda. A Beja è caccia all'uomo nei confronti dei più noti sostenitori di Ennahda. "Pattuglie" di manifestanti stanno battendo le strade per stanare i "nadahouisti", approfittando del fatto che, riferisce il sito Tunisie Numerique, la polizia ha abbandonato il controllo delle strade e l'Esercito presidia gli accessi alla città, ma si tiene lontano dal centro.



Verso governo di unità nazionale - Il primo ministro tunisino scioglierà il governo per formare un esecutivo di unità nazionale. Lo affermano fonti ufficiali.