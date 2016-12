foto Ingv 08:16 - Una violenta scossa di magnitudo 8 gradi Richter è stata registrata nell'oceano Pacifico al largo delle isole Santa Cruz, nell'arcipelago delle Salomone. La scossa è stata seguita da sei forti repliche di magnitudo tra 5.2 e 6.6 che hanno provocato la distruzione di villaggi costieri a ovest e a sud di Lata: il bilancio provvisorio è di almeno cinque vittime. E' stato lanciato un allarme tsunami poi fortunatamente rientrato. - Una violenta scossa di magnitudo 8 gradi Richter è stata registrata nell'oceano Pacifico al largo delle isole Santa Cruz, nell'arcipelago delle Salomone. La scossa è stata seguita da sei forti repliche di magnitudo tra 5.2 e 6.6 che hanno provocato la distruzione di villaggi costieri a ovest e a sud di Lata: il bilancio provvisorio è di almeno cinque vittime. E' stato lanciato un allarme tsunami poi fortunatamente rientrato.

Oltre ai cinque morti (uno dei quali è un bambino) altre tre persone sono rimaste ferite a causa del terremoto. Testimoni citati dai media locali parlano di una pista di atterraggio a Lata coperta dall'acqua. Alcune persone risultano ancora disperse. La polizia della città di Kirakira, sull'isola di Makira (ex San Cristobal), non segnala da parte sua alcun danno causato dal sisma o dallo tsunami: "Abbiamo chiaramente avvertito la scossa e invitato le persone a salire ai piani alti delle abitazioni", spiegano.

Dopo il sisma, le coste delle Salomone sono state raggiunte da uno tsunami di soli 0,9 metri d'altezza. "Non esiste più un rischio tsunami - hanno comunicato dal Centro d'allarme del Pacifico - benché in alcune aree costiere potrebbero comunque verificarsi lievi variazioni del livello del mare".