foto Ap/Lapresse 07:52 - "Diverse centinaia" di fondamentalisti sono stati uccisi dall'11 gennaio in Mali, nel corso di "blitz aerei" delle forze francesi e nei "combattimenti diretti e frontali a Konna e a Gao". Lo ha reso noto il ministero della Difesa francese. Si tratta del primo bilancio ufficiale delle vittime dall'inizio della guerra.

La Francia si prepara comunque a terminare l'operazione. Il numero dei soldati francesi in Mali dovrebbe infatti iniziare a diminuire "a partire da marzo, se tutto andrà come previsto". Lo ha affermato il ministro degli Esteri francese Laurent Fabius in un intervista al quotidiano "Metro".

Attualmente in Mali sono presenti circa 4.000 soldati francesi. La posizione di Fabius è confermata dal ministro della Difesa Jean-Yves Le Drian. "La Francia non è chiamata a restare a lungo in Mali" ha detto intervistato dal quotidiano tedesco "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Le Drian ha poi spiegato di valutare positivamente l'impegno tedesco in Mali, nonostante Berlino non partecipi al conflitto. "Apprezziamo molto" l'impegno del governo tedesco e "rispetto" il fatto che la Germania la pensi diversamente sulle questioni militari, un atteggiamento che si chiarisce "con la sua differente storia", ha argomentato il ministro.