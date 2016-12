India, torna a casa dopo il suo funerale

foto Afp 10:51 - Era stato considerato morto dai genitori che avevano proceduto anche a cremare il suo corpo, invece è ritornato a casa, fra la sorpresa e la gioia generale. Il "miracolo" succede in India, protagonista un 22enne. La famiglia aveva pensato di celebrare i funerali, dopo aver riconosciuto il suo presunto cadavere. Poi, la sorpresa: un parente ha avvisato i genitori per comunicare che il defunto era vivo e vegeto e si trovava a casa sua. - Era stato considerato morto dai genitori che avevano proceduto anche a cremare il suo corpo, invece è ritornato a casa, fra la sorpresa e la gioia generale. Il "" succede in India, protagonista un 22enne. La famiglia aveva pensato di celebrare i, dopo aver riconosciuto il suo presunto. Poi, la sorpresa: un parente ha avvisato i genitori per comunicare che il defunto era vivo e vegeto e si trovava a casa sua.

Mohammad Haris, originario di Eswaramangalam in Kerala, si era recato a Chennai (Tamil Nadu), per cercare un lavoro ma era misteriosamente scomparso dalla stanza di albergo che occupava, senza dare più notizie. La polizia, allertata dalla famiglia, aveva iniziato le ricerche e recuperato in un fiume un cadavere decomposto, riconosciuto da padre e madre come quello del figlio, in base agli indumenti intimi e a una cicatrice su una gamba. Trasportati in Kerala, i resti, secondo il quotidiano "The Times of India", erano stati cremati in un rito funebre il 24 gennaio. Ma alcuni giorni la telefonata del parente. Così Haris è rientrato al paese natale per riabbracciare i famigliari, fra la sorpresa e l'incredulità degli abitanti del quartiere.