06:26

- L'esplosione a Città del Messico che ha ucciso 37 persone presso la sede della società petrolifera Pemex è stato causata da un accumulo di gas nel seminterrato. "Confermiamo che all'interno dell'edificio non vi era alcuna traccia di esplosivi", ha specificato il procuratore generale messicano, Jesus Murillo Karam, spiegando che l'esplosione non ha creato un cratere e che le vittime non riportavano il tipo di lesioni provocate da bombe.