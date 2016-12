foto Ap/Lapresse

- Dieci persone sono state condannate a Pechino per aver illegalmente detenuto alcuni "petitioners" o postulanti. I "petitioners" sono cittadini, in genere poveri o poverissimi, che raggiungono Pechino dalle province per denunciare, in appositi uffici, i soprusi che hanno subito da parte delle autorità locali. Negli anni scorsi è stata denunciata più volte l' esistenza di prigioni segrete e illegali, nella quale i "petitioners" vengono detenuti.