foto SportMediaset

01:53

- Il popolare ex calciatore Paul Gascoigne è stato ricoverato in una clinica in una località segreta degli Stati Uniti. Lo ha annunciato in un comunicato la società che cura gli affari dell'ex fantasista del Tottenham, della Lazio e della nazionale inglese, la GamePlan Solutions, che ha precisato che l'indimenticabile "Gazza" ha accettato di trasferirsi negli Usa per farsi curare per i suoi ormai noti problemi di alcolismo.